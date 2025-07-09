حاكم اقليم النيل الازرق يستقبل سلطان مايرنو

إستقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم بمكتبه الثلاثاء بالأمانة العامة لحكومة الإقليم السلطان علي محمد طاهر سلطان مايرنو بولاية سنار .

وفي تصريح لسونا اوضح الاستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة أن سلطان مايرنو قدم تنويراً متكاملاً حول أهداف زيارته للإقليم في إطار دعم التعايش السلمي ورتق النسيج الإجتماعي ودعم المصالحات بالإقليم .

والتاكيد على عمق الروابط الأزلية بين المجتمعات بولاية سنار وإقليم النيل الأزرق .

وأضاف ميرغني أن سلطان مايرنو ثمن مساهمات قوات الجيش الشعبي في الدفاع عن حرمات الدين والوطن بولاية سنار عقب الإعتداءات التي نفذتها فلول مليشيا الدعم السريع المتمردة بولاية سنار .