ثقافة وفنون

بالأبيض..شاهد مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

2025/07/10
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حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عمر في أحدث ظهور

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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صدى البلد

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