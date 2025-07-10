ثقافة وفنون

بدون مكياج.. شاهد ناهد السباعي تفاجئ جمهورها بظهور لافت

2025/07/10
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ناهد السباعى، فى الصور بإطلالة لافته من عطلتها الصيفية بدون مكياج،مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها تبدو منسدلة علي كتفيها.

IMG 6461 815 052244

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/10