ثقافة وفنون

بالشورت .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

2025/07/10
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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورا جديدة من احدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة باللون البيج نسقت معها شورت قصيرا بنفس اللون، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

كان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.

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صدى البلد

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