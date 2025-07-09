قوات السجون بولاية نهر النيل تفتتح سجن النساء بمحلية شندي

من جانبه أشاد مدير سجون الولاية بمجهودات المنظمة الدولية في تأهيل البنية التحتية وتطوير السجون مضيفا أن العمل إكتمل علي مرحلتين وأصبح السجن جاهزا لتقديم خدماته وتخفيف الاكتظاظ وخلق بيئة تلائم طبيعة المرأة وتتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية لمعاملة النزلاء وحقوق الإنسان وأضاف العقيد طه في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن السجن يضم عنابر مثالية مجهزة بأحدث المواصفات ويحتوي علي صالة خاصه بالأمهات وأطفالهن وتم تنفيذها بمعايير ومواصفات خاصة موضحا أن السجن من أهم المشاريع المنفذة في هذه الظروف الإستثنائية لتواكب جهود الإعمار والصيانة التي طرأت علي البني التحتية للسجون بصفة عامة برعاية كريمة من الفريق شرطة حقوقي / ياسر عمر ابو زيد مدير عام قوات السجون وإشراف مباشر من سجون الولاية و تنفيذ المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وبتمويل من الإتحاد الاوربي .

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