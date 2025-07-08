وكيل وزارة الخارجية ينعي السفير عبد الله حمد الأزرق

ينعي السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف والعاملون بديوان الوزارة والسفارات بالخارج بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله السفير عبد الله حمد الأزرق

الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الثامن من يوليو الجاري بمدينة القاهرة.

عمل السفير عبد الله الأزرق في ديوان الوزارة والبعثات وتولي منصب وكيل الوزارة وسفير السودان في كل من المملكة المتحدة وآيرلندا، و عمل دبلوماسيا في عدد من سفارات السودان بالخارج من بينها واشنطون، بكين ، نيروبي، والرياض.

تميز الفقيد بمهنيته العالية والإخلاص والتفاني وكان له الكثير من الإسهامات والمبادرات في خدمة البلاد. كما اتصف باخلاقه الرفيعة وطيب معشره وحرصه على التواصل الاجتماعي مع جميع أفراد أسرة وزارة الخارجية.