الأرض تسجل رقماً قياسياً جديداً كأقصر يوم في التاريخ!

يتوقع العلماء أن يسجل اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 رقماً قياسياً كأقصر يوم في التاريخ بـ 1.3 إلى 1.51 ميلي ثانية عن اليوم القياسي ويرجع ذلك إلى سرعة دوران الأرض حول نفسها وهي ظاهرة يراقبها العلماء بما يعرف بالساعة الذرية.

ووجد الباحثون أن ثلاثة أيام هذا الصيف، 9 يوليو، و22 يوليو، و5 أغسطس، من المتوقع أن تكون أقصر من اليوم القياسي بما يتراوح بين 1.3 و1.51 ميلي ثانية وفق ديلي ميل.

في 9 و22 يوليو و5 أغسطس 2025، سيكون القمر في أبعد نقطة له عن خط استواء الأرض، مما يُغيّر تأثير جاذبيته على محور الكوكب، ومع اقتراب القمر من القطبين، تزداد سرعة دوران الأرض، مما يجعل يومنا أقصر من المعتاد وفق ديلي ميل.

الساعة الذرية

ويرجع ذلك إلى أن دوران الأرض تسارع في السنوات الأخيرة، حيث يراقب العلماء هذه الظاهرة على الساعات الذرية والتي تعتبر هذه الساعات آلات دقيقة بشكل لا يصدق، فهي تحدد الوقت عن طريق قياس اهتزازات الذرات.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال لغزاً، يعتقد العلماء أن هناك عدة عوامل قد تجعل الأرض تدور بشكل أسرع، بما في ذلك التغيرات في الغلاف الجوي، وذوبان الأنهار الجليدية، والحركة في قلب الأرض، وضعف المجال المغناطيسي.

تستغرق الأرض عادة 24 ساعة، أو 86400 ثانية بالضبط، لإكمال دورة كاملة، وهو ما يسمى باليوم الشمسي.

أسرع يوم تم تسجيله حتى الآن كان قبل عام واحد في 5 يوليو 2024، عندما دارت الأرض أسرع بمقدار 1.66 ميلي ثانية من الـ 24 ساعة القياسية.

وجد الباحثون أن تغير الوقت يمكن أن يؤثر على كل شيء بدءاً من أنظمة الأقمار الصناعية ودقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحتى كيفية قياس الوقت نفسه، لم يبدأ العلماء في الاحتفاظ بسجلات دقيقة لهذه التغيرات إلا في سبعينيات القرن العشرين.

جاذبية القمر

قبل هذا التسارع الأخير في دوران الأرض، كان الكوكب في الواقع يتباطأ، بسبب جاذبية القمر، والتي كانت تؤدي إلى تمديداليوم إلى دورة الـ 24 ساعة التي نعيشها الآن في العصر الحديث.

اكتشف عالم الجيولوجيا ستيفن مايرز، أستاذ بجامعة ويسكونسن ماديسون، أنه مع ابتعاد القمر عن الأرض، فإن تأثيره الجذبي المتغير على الأرض سوف يبطئ من طول الأيام بشكل تدريجي.

وتوقع مايرز أن الأيام على كوكبنا قد تصبح في نهاية المطاف 25 ساعة، لكنه أشار إلى أن ذلك سيستغرق حوالي 200 مليون سنة.

أما عن سبب تسارع الأرض منذ عام 2020، فقد يكون لتغير المناخ دور في دوران الكوكب، فأنماط الطقس مثل ظاهرة النينيو وذوبان الأنهار الجليدية المتسارع في الصيف يؤدي إلى إخراج الكوكب عن توازنه بدرجة ضئيلة.

وقالريتشارد هولم، عالم الجيوفيزياء بجامعة ليفربول: “هناك مساحة أكبر من الأرض في نصف الكرة الشمالي مقارنة بالنصف الجنوبي، في الصيف الشمالي، تنمو أوراق الأشجار، وهذا يعني أن الكتلة تنتقل من الأرض إلى أعلى الأرض – بعيداً عن محور دوران الأرض”، كما قال لموقع Live Science .

سبب آخر

ويضيف: قد يكون سبب آخر لهذا التغيير المفاجئ هو تحرك الطبقات المنصهرة في النواة، فالأرض ليست صلبة تماماً، بل نواتها مصنوعة من معدن سائل ساخن يدور باستمرار، وعندما يتحرك هذا المعدن المنصهر، فإنه قد يؤدي إلى تغيير شكل الكوكب وتوازنه.

ينظر العلماء إلى كل هذه الأجزاء معاً، مدار القمر، ونشاط النواة، وتدفق المحيطات، وأنماط الرياح، لمعرفة ما يحدث.

ابتداءً من عام 2020، بدأت الأرض في تحطيم أرقامها القياسية لأقصر يوم، في ذلك العام، جاء يوم 19 يوليو متأخرًا بـ 1.47 ميلي ثانية. وفي 9 يوليو 2021، كان هناك انخفاض بـ 1.47 ميلي ثانية.

في عام 2022، سجلت الأرض أقصر يوم لها في 30 يونيو، مما أدى إلى حذف 1.59 ميلي ثانية من الـ24 ساعة المعتادة.

في عام 2023، تباطأ دوران الأرض قليلاً، ولم تُسجل أي أرقام قياسية جديدة، لكن في عام 2024، عادت السرعة للارتفاع، وحطمت عدة أيام الأرقام القياسية السابقة، مما جعله العام الأكثر ثباتًا في قصر الأيام على الإطلاق، وتستند هذه التقديرات إلى الملاحظات السابقة ونماذج الكمبيوتر، وهي تتضمن تصحيحات منهجية لمراعاة التقلبات الطبيعية.

إذا استمرت الأرض في الدوران بسرعة أكبر، فقد يضطر الخبراء إلى إزالة ثانية، تُسمى الثانية الكبيسة السالبة، ولم يحدث هذا من قبل.

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