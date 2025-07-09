شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المصرية “خلود” تفاجئ الجميع وتعلن غضبها من السودانيين وتتخلى عن دعمهم: (اعتذر لأولاد بلدي وعمرنا ما نكون واحد ومصر مليانة دعامة)

فاجأت التيكتوكر المصرية, الشهيرة “خلود”, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر التي اشتهرت بدعمها ووقفتها مع السودانيين, ومشاركتهم تفاصيل حياتهم وعاداتهم منذ بداية الحرب, ظهرت غاضبة جداً.

وعبرت “خلود”, في حديثها عن غضبها من السودانيين, وعن ندمها الشديد بسبب وقفتها معهم طوال السنوات الماضيات مؤكدة أنها تعبت من الأمر.

وتقدمت التيكتوكر, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, بإعتذار للشعب المصري, وأبناء بلدها وقالت: (اعتذر لأولاد بلدي وعمرنا ما نكون واحد ومصر مليانة دعامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين