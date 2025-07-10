هنا الزاهد.. و3 أفلام سينمائية

تخوض الفنانة هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم «الشاطر» الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة، والمقرر طرحه في دور العرض 16 الجاري، لتنافس في الصيف بـ 3 أفلام دفعة واحدة، فمع طرح «الشاطر»، يستمر عرض فيلم «ريستارت» الذي تقدم هنا بطولته أمام الفنان تامر حسني، وفي الوقت نفسه يعرض لها فيلم «المشروع x» مع الفنان كريم عبدالعزيز، وتشارك فيه ضيفة شرف.

وفيلم «الشاطر» يعتمد على تيمة الأكشن كوميدي، وتدور أحداثه حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، يتعرف على الزاهد التي تعمل في سيرك، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

الأنباء الكويتية