سلاف فواخرجي تتخطّى أزمتها وتدعم ابنها بحب

احتفلت النجمة سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان بتخرّج ابنهما البكر حمزة رمضان، من جامعة سيتشينوف في العاصمة الروسية موسكو، متخطّيين الأزمة الأخيرة التي ألمّت بهم ودفعتهم الى مغادرة سوريا.

ويبدو أن النجمة السورية تمكّنت من تخطي مشكلة شطب قيدها من نقابة الفنانين السوريين، وبدت في غاية الهدوء والراحة والسعادة بنجاح ابنها، وقد شاركت فرحتها مع متابعيها على “إنستغرام”، وظهرت في الصور مع وائل وابنيها حمزة وعلي، وعلّقت بأغنية الراحل عبد الحليم حافظ “ما لاقيش فرحان في الدنيا… زي الفرحان بنجاحه”.

ونشرت أيضاً فيديو للحظة تسلّم ابنها الشهادة، وأرفقته بالتعليق: “دكتور حمزة، شكراً من قلبي يا قلبي مبروك ياروح الروح ما في كلام يوصف بس الحمد والشكر كبير كتير كبير”.

من جهته، نشر وائل رمضان فيديو من الحفل يُظهر الطلاب وهم يردّدون القَّسم إلى جانب إحدى المسؤولات، وكان ابنه حمزة من بينهم، وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيها: “إنه أسعد يوم بعمري كله. شكراً صديقي الدكتور حمزه رمضان جعلت هذا اليوم أسعد أيام حياتي تعبتٓ كثيراً واجتهدتَ وتفوقتَ لتصبح ما أنت عليه، لم يكن عبثاً أن تُسعدني وتُفرح قلبي، فالله عزّ وجل أراد أن يصالحني بِك يا صديقي… نعم أنت صديقي الصدوق الذي وعد ووفّى وثابر وأصرّ ونال شهادته بعد أيام وليالٍ من الكدّ والتعب”.

وأضاف: “أشكركَ من قلبي لأني عشتٌ هذا اليوم، كما أرجو أن أشاهد أخاك بمثله، وفّقك الله يا صديقي وأعانكَ على الأيام وجعل دربك كلها طيباً وحبّاً وصحة وعمراً مديداً يحمل البعض من خصالك التي أحبها جميعاً وسأبقى لآخر نفس لدي، أحبّك حمزة… أحبك يا صديقي”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع فرحة سلاف فواخرجي وزوجها، وأثنوا على قدرتهما على تخطي الصعاب والمشاكل بحب وهدوء، متمنّين لهما السعادة في حياتهما، ولابنهما المزيد من النجاح والتفوق.

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