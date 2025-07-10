“باين” .. ثراء جبيل تستعرض حملها بفستان ضيّق – صور

شاركت الفنانة ثراء جبيل متابعيها على “إنستغرام” بصور جديدة أظهرت من خلالها حملها بطفلها الأول، وهو ما تفاعلت معه النجمات والجمهور بشكل واسع.

وشاركت الفنانة الشابة متابعيها بمجموعة صور استعرضت من خلالها بطنها المنتفخة، وبدت في غاية الأناقة بفستان ملوّن ضيّق يبرز بطنها في أشهُر متقدّمة من الحمل، وكانت على طبيعتها من دون مكياج وتضع يدها على بطنها بحماسة واهتمام، في إشارة إلى انتظارها مولودها الأول بفارغ الصبر… وأرفقت الصور برسالة عفوية لجنينها كتبت فيها: “أول إجازة صيفية لنا معاً يا حبيبي”.

وتفاعلت النجمات والجمهور بشكل واسع مع صور ثراء جبيل، وانهالت عليها تعليقات التبريكات والتي تمنت لها ولجنينها الصحة، معبّرين عن حبهم الكبير لها بعبارات نابعة من القلب و”إيموجي” لقلوب.

وكانت ثراء جبيل قد أعلنت عن حملها الأسبوع الماضي من خلال صور ظهرت فيها بفستان قصير، وأكدت أنها تخطو الخطوات الأولى نحو الأمومة، وبدت في غاية الحماسة والتأثر، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبّرين عن حبهم الكبير لها، ومتغزّلين بجمالها وأناقتها في الحمل.

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