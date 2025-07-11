بسبب الميكروفون.. مها أحمد تثير تساؤلات جمهورها في أحدث ظهور – صورة

شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت مرتدية فستانا وتمسك بميكروفون، ما أثار تساؤل جمهورها حول قيامها بتجربة غنائية جديدة أم إنها مجرد صور عادية.

وكانت الفنانة مها أحمد عبرت عن سعادتها باكتمال عدد أماكن العرض المسرحي الخاص بها “مملكة الحواديت”.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “بسم اللّٰه ما شاءالله (مملكة الحواديت على المسرح القومى للطفل مسرح عبد المنعم مدبولى بالعتبة الساعه 7 مساء، كامل العدد دعواتكم ونقول مبروك”.

نجل مها أحمد يحترف في أحد أندية ألبانيا

وكشفت الفنانة مها أحمد، عن خوض ابنها اللاعب عادل مجدي كامل، تجربة احتراف، في أحد أندية ألبانيا.

ونشرت مها أحمد، عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، صور تعاقد نجلها مع نادي باسانيا الألباني، وكتبت: “بسم الله ماشاء الله الحمد لله، لكل مجتهد نصيب مبروك يا قلبى مبروك يا حب عمرى مبروك يا حلم عمرى، بعد الصبر جبر، وربنا كريم أوي أنا عارفة إنك انتظرت كتير بس ربنا قادر على كل شيء”.

وتابعت: “الحمد لله يارب حققت لنا الحلم اللي انتظرناه سنين حامدين وشاكرين وراضيين بقضائك، الحمد لله انك راضتنا في عادل، لإنك عادل، ولو بعد حين، شكرا يارب على إنك ساعدتني في ابني إنه ينتظر ويتحمل ويجتهد، شكرا يارب إنك راضيته واديته على قد صبره ومجهوده ، يارب إني استودعتك ابني ومستقبل ابني إنت كريم انت معين يارب شكرا يارب، إنك فرحتني فرحة كنت مستنياها من سنين كتييييرة أوى، ربنا يراضي كل محتاج وكل مشتاق لفرحة من القلب”.

وأضافت مها: “ربنا يراضيك يا ابني ويحافظ عليك يافرحة عمري ويخليك ليا ولبابا، ولأحمد وكل حبايبك مشوار كبير بس لكل مجتهد نصيب”.

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صدى البلد