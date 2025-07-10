قطر تعلن دعمها المرافق الصحية بولايات السودان ب(79) جهاز غسيل كلى

أعلنت الحكومة القطرية ممثلة في السفارة القطرية بالبلاد، عن الشروع في إجراءات إكمال توريد (79) جهاز لغسيل الكلى، لدعم المرافق الصحية بولايات السودان المختلفة، مبينة أن الخطوة تأتي تاكيدًا على تضامن القيادة القطرية مع الشعب السوداني.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس بالسفير القطري محمد بن إبراهيم السادة، الاربعاء.

حيث اشاد السيد رئيس الوزراء، بجهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي بالبلاد.

وأبانت السفارة القطرية ان ماكينات غسيل الكلى سيتم توزيعها فور إكتمال الإجراءات على المرافق الصحية بولايات السودان المختلفة على النحو التالي:-