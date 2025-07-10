سياسية
رئيس الوزراء يوجه بإطلاق الحملة القومية لدرء آثار الخريف ومكافحة الأوبئة
أصدرَ رَئيس مَجلِس الوزراء، د. كامل إدريس، توجيهاً عاجلًا للجهات المعنية ببدء الحملة القومية لدرء آثار الخريف ومكافحة نواقل الأمراض والأوبئة، على أن تنطلق فعالياتها نهاية الإسبوع القادم، في كافة ولايات السودان.
وقد شمل التوجيه وزارة الصحة الاتحادية، حكومات الولايات، ووالوزارات والهيئات ذات الصلة، مشدداً على ضرورة التنسيق الفوري وإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي تداعيات موسم الخريف الذي يشهد عادةً إنتشاراً للأمراض المرتبطة بالفيضانات وتراكم المياة.
ودعا رئيس الوزراء أصحاب المبادرات المجتمعية ومؤسسات العمل الطوعي إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح الحملة الوطنية، مؤكداً أن تضافر الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل الأمثل لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين خلال هذه الفترة الحرجة.
سونا