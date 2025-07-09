سياسية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيساً للمجلس الطبي و د. الرشيد محمد حمزة نائباً له

2025/07/09
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أصدر رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس، قراراً اليوم بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيساً للمجلس الطبي السوداني والسيد/ د. الرشيد محمد حمزة فحل نائباً لرئيس المجلس الطبي السوداني .
كما تضمن ذات القرار تعيين السيدة/ د. هبة ياسين أبو تركي أميناً عاماً للمجلس الطبي السوداني .
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والموارد البشرية والرعاية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
سونا

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