رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيساً للمجلس الطبي و د. الرشيد محمد حمزة نائباً له

أصدر رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس، قراراً اليوم بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيساً للمجلس الطبي السوداني والسيد/ د. الرشيد محمد حمزة فحل نائباً لرئيس المجلس الطبي السوداني .