مستشار مجلس السيادة يلتقي السفير الالماني لدى السودان

التقى مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، الاربعاء، السفير الألماني لدى السودان، بحضور السفير جمال مالك مدير الإدارة الأوربية والأمريكية بوزارة الخارجية، والمدير التنفيذي للمستشارية العميد الركن مجاهد عبد الجبار.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العمليات الإنسانية في السودان، في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه عبّر مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعباً للمساعدات التي تقدمها المانيا، سواء عبر الوكالات الأممية أو على الصعيد الثنائي.

ودعا الفريق الصادق السفير الألماني إلى دعم جهود العودة الطوعية التي تشهدها مناطق عديدة من السودان، بالإضافة إلى تسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر .

مؤكداً فتح جميع المعابر والمطارات والموانئ وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم العمليات الإنسانية في السودان.