السيول والامطار تجرف الطريق الدائري بالعباسية

وقفت سلطات محافظة العباسية تقلي برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ الصديق النور بولاية جنوب كردفان، الاربعاء، على حجم الأضرار والانجرافات التي خلفتها السيول بالطريق الدائري عقب هطول الامطار الغزيرة وادت الى انجراف ثلاثة مواقع بالطريق الدائري الرابط بين مدينة العباسية ومحافظة رشاد خور (ملول) .

ووقفت سلطات المحافظة على صيانة وتأهيل الطريق بمتابعة مباشرة من المدير التنفيذي ولجنة الطوارئ والدفاع المدني ومهندس الصيانة.

ووجه الصديق النور بالاسراع في صيانة الطريق الدائري الذي يمثل الشريان الأساسي لمحافظات القطاع الشرقي. قاطعا بالقول ان انقطاع الطريق مهدد أمني يعيق الحركة وانسياب السلع الضرورية المتمثلة في الادوية وغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية ،كاشفا عن تكوين لجنة لمتابعة تأهيل وصيانة الطرق القومية تحسبا للحالات الطارئة ذلك خلال بشريات معدلات موسم الخريف لهذا العام.