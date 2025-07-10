والي غرب كردفان يبحث مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد دعم عملية التحول الرقمي في الولاية

التقى والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن م حقوقي محمد آدم محمد جايد، بالمدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، المهندس الصادق جمال الدين.

وناقش اللقاء دعم البنية التحتية وتنمية الاتصالات بولاية غرب كردفان.

وأمن اللقاء على أهمية دعم جهاز الاتصالات لعملية التحول الرقمي في الولاية، ومسألة كيفية استفادة غرب كردفان من تكنولوجيا الاتصال في النهضة وتعزيز جهود التنمية وتطوير الخدمات.

وجدد الوالي حرص حكومته على التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.