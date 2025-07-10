والي ولاية الخرطوم يرحب بعودة نشاط جهاز الاستثمار بصندوق الضمان الاجتماعي وتشغيل مؤسساته داخل الولاية

بحث والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاربعاء، مع المفوض العام لجهاز الاستثمار بصندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور سيف الدولة سعيد، السبل الكفيلة بإعادة تشغيل مشاريع الجهاز المتوقفة بالولاية بسبب تداعيات الحرب، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم، والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ الطيب سعد الدين، وعدد من مديري الإدارات المتخصصة بالجهاز.

ورحب والي ولاية الخرطوم بعودة نشاط جهاز الاستثمار بصندوق الضمان الاجتماعي إلى الولاية مجددًا، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الشراكات مع الجهاز، لا سيّما في مجالات إنتاج المحاليل الطبية وتشغيل مستشفى شرق النيل المتخصص في جراحة العظام، الذي يُعد من المشاريع الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين.

ودعا الوالي الجهاز إلى تصميم مشاريع للتطوير العقاري تتماشى مع رؤية الولاية المستقبلية لما بعد الحرب، والتي تركز على التحول من نمط السكن الأفقي إلى السكن الرأسي عبر إنشاء مجمعات سكنية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور العمراني.

كما دعا إلى مراجعة عقود الشراكات السابقة بين حكومة الولاية والجهاز بما يضمن دفع عجلة المشروعات المشتركة وإعادة تشغيلها مرة أخرى دعمًا للقطاع الاقتصادي.

من جانبه، أشاد الدكتور سيف الدولة سعيد بالقوات المسلحة والقوات المساندة على جهودهم في دحر التمرد واستعادة الأمن في أجزاء واسعة من البلاد، وفي مقدمتها ولاية الخرطوم.

وأوضح أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف ميدانيًا على حجم الدمار الذي طال مشاريع الجهاز بالولاية، والعمل على ترتيب الأولويات لإعادة الإعمار والتشغيل، بعد إجراء تقييم دقيق للأضرار.