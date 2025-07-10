سلمى عبدالجبار تدعو شباب السودان إلى لعب دور أكبر في محاربة خطاب الكراهية وتعمير ما دمرته الحرب

دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د.سلمى عبدالجبار المبارك إلى أهمية أن يلعب الشباب دورا كبيرا في زيادة الوعي وسط قطاعات المجتمع المختلفة حول ضرورة الوحدة والسلام ونبذ الجهوية والعنصرية.

وأكدت سيادتها اهتمامها و دعمها الكامل لمشاريع شباب الإقليم الأوسط وقضاياهم الملحة في هذه المرحلة للمساهمة فى بناء وتعمير ما دمرته الحرب.

وإطلعت عضو المجلس السيادي لدى لقائها الاربعاء اتحاد شباب السودان على ترتيبات مؤتمر قضايا الشباب نحو توطين الحياة المدنية المزمع عقده بولاية الجزيرة وتدشين المشروع الشبابي للدفاع عن الوطن وإعادة الإعمار في المحاور التي تتعلق بالعون القانوني والدعم النفسي وتوطين الحياة المدنية وإقامة البنى التحتية بالإضافة لمحور محاربة خطاب الكراهية.

من جانبه أوضح رئيس اتحاد شباب السودان علي الهادي بابكر في تصريح صحفي أن الاتحاد قدم تنويرا مفصلا لدكتورة سلمى حول جهود الاتحاد في تسيير عدد من القوافل إلى كل المناطق التي تضررت بالحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة بولايات قطاع الوسط المختلفة وذلك لجبر ضرر أسر الشهداء.