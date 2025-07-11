والي ولاية شمال دارفور يبحث سبل توفير مياه الشرب الآمنة للمواطنين

اطّلع والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، على الوضع الراهن للإمداد المائي بالولاية، والتحديات التي تواجه قطاع المياه في سبيل توفير مياه الشرب الآمنة للمواطنين، خاصةً في معسكرات النازحين ومراكز الإيواء بمدينة الفاشر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاربعاء بمقر مكتبه بالأمانة العامة للحكومة بالفاشر، الاجتماع الموسّع الذي ضم مديري قطاعات المياه المختلفة بالولاية، بجانب مديري مياه المدن بالفاشر، ومشروع المياه وإصحاح البيئة، بهدف بحث السبل الكفيلة بضمان الإمداد المستقر والآمن لمياه الشرب.

وكشف مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة بالولاية، المهندس عبد الشافع عبد الله آدم، في تصريح لـ(سونا)، أن الاجتماع استعرض موقف محطات المياه، وكيفية تشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قطاع المياه لتوفير مياه الشرب في معسكرات النازحين ومراكز الإيواء.

كما تناول الاجتماع مساهمات الشركاء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والخيرين في دعم جهود توفير مياه الشرب الآمنة.

وأشار عبد الشافع إلى أن قطاع المياه تمكّن من توفير كميات كبيرة من الكلور لتأمين المياه، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وقطاع المياه لمتابعة عمليات الكلورة لضمان جودة وسلامة مياه الشرب.