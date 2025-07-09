والي شمال دارفور: الفاشر لن تسقط أبدًا وستظل صامدة

اشاد والي ولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، بمبادرة الإعلاميين بالفاشر لاهتمامها بالجوانب الإنسانية والخدمية بالولاية، مؤكداً دعمه ومساندته للمبادرة حتى تحقق أهدافها المنشودة.

وكان الوالي قد التقى المكتب التنفيذي لمبادرة الإعلاميين امس بالفاشر برئاسة مجدي يوسف الزين ، بحضور رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام خالد يوسف عبد الرحيم ابوورقة واستمع إلى أهداف وأنشطة المبادرة، التي تهدف إلى رفع المعاناة عن متضرري الحرب والمساهمة الفاعلة في إنقاذ الحياة الإنسانية.

واشار إلى سعيها بدعم التكايا الخيرية لجميع الشرائح المتأثرة بالحرب فضلاً عن أسر الاعلاميين، وذلك من خلال التعاون المباشر مع المانحين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الخيرية.

واضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين الوسط الإعلامي والصحافي، والاهتمام بالجوانب الإنسانية وعكس معاناة الأسر في مخيمات ومراكز النزوح بمدينة الفاشر بصفة خاصة والولاية بصورة عامة .

وأكد الوالي أن الفاشر لن تسقط أبداً وأنها ستظل صامدة بالرغم من القذائف المدفعية والطائرات المسيرة للمليشيا، بجانب الحصار المفروض عليها، وبشر المواطنين بأن الانفراج سيكون قريبا .

وشدد الوالي على ضرورة أن يبرز الإعلام الانتهاكات الجسيمة الواقعة على المدنيين بسبب القصف المدفعي المستمر لمليشيا الدعم السريع .

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في المواد الغذائية بمدينة الفاشر تعود إلى احتكار التجار للسلع وتخزينها، بجانب نشاط السماسرة والمضاربين في الأسواق.