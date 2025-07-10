والي ولاية الخرطوم يُعزي أسرة الشهيد حامد نبيل حامد الذي راح ضحية غدر بدافع السرقة

قدّم والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، واجب العزاء لأسرة الشهيد حامد نبيل حامد، الذي راح ضحية غدر بدافع السرقة من قبل مجموعات إجرامية متفلتة بمنطقة الحتانة بمحلية كرري، وذلك بحضور الأستاذ الطيب سعد الدين، المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة.

وخلال مخاطبته الحضور، أدان الوالي السلوك الإجرامي المتفلت، مؤكّدًا أن حكومة الولاية، عبر لجنة أمنها، وضعت العديد من الترتيبات والتحوطات الأمنية التي يجري تنفيذها حاليًا من خلال الأطواف المشتركة، والخلايا الأمنية، وانتشار الشرطة بالأقسام والارتكازات، وافتتاح مراكز الشرطة المجتمعية بالأحياء.

ودعا الوالي سكان الأحياء إلى الالتفاف حول جهود بسط الأمن حتى تكتمل الحلقة الأمنية وتُمنع مثل هذه الظواهر التي أفرزتها الحرب، مؤكّدًا أن مزيدًا من التنسيق والوقت كفيل بالقضاء على كافة المهدّدات التي ظهرت مؤخرًا.

من جانبه، حيّا ممثل أسرة الشهيد والي الخرطوم على اهتمامه بقضايا وهموم المجتمع، مؤكدًا أن مثل هذه الظواهر ليست سوى سلوكيات أفرزتها الحرب، وعلى الدولة والمجتمع العمل سويًا للقضاء عليها من خلال المتابعة، وتبادل المعلومات، وتطبيق القوانين والتشريعات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم وتورّطهم في هذه الجرائم.