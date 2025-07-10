فريني يشهد افتتاح ورشة الحماية والتوثيق التي نظمتها معتمدية اللاجئين

أكد الأستاذ صديق حسن فريني، المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلّف، أن قضية اللاجئين والوجود الأجنبي تُعدّ جزءًا أساسيًا من برنامج حكومة الولاية، مشيرًا إلى أن والي الخرطوم قد شارك بنفسه في عمليات تفويج اللاجئين.

جاء ذلك لدى مخاطبته افتتاح ورشة الحماية والتوثيق التي نظّمتها معتمدية اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشار فريني إلى أن مشاركة المديرين التنفيذيين للمحليات والجهات العدلية والقانونية تأتي في إطار جهود حماية مجتمع ولاية الخرطوم، موضحًا أن الحكومة واعية بمتطلبات الوضع القانوني للاجئ، وأن المجتمع السوداني قام بدور كبير في حماية اللاجئين، حيث كان وضعهم جيدًا وفقًا للمعايير الدولية، وعاشوا حياةً سليمةً ومعافاة رغم الظروف.

وأكد أن حضور منظمات الأمم المتحدة، باعتبارهم ممثلين للمجتمع الدولي في الجانب الإنساني، يُعدّ دليلاً على صِدق المسار. كما رحّب بالجهات المشاركة في الورشة، متوقعًا أن تسهم التوصيات والنتائج في خدمة اللاجئين ومجتمع ولاية الخرطوم، موجّهًا الشكر للقائمين على أمر الورشة.

من جانبه عبّر السيد جون، مدير مكتب المفوضية السامية عن سعادته بتشرّف الوزير بالحضور نيابةً عن السيد الوالي، مؤكدًا أن حماية اللاجئين مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، فيما يتمثل دور منظمات الأمم المتحدة في المشاركة بحمايتهم وخدمتهم.

وأوضح أن الورشة جاءت للتفاكر والتشاور والمشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات.

وفي ذات السياق قال الأستاذ الصادق سليمان، مساعد معتمد اللاجئين، إن الورشة تستهدف العديد من الجهات ذات الصلة، وتناقش قضايا تتعلق بالإطار القانوني للاجئين في السودان عمومًا، وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، إلى جانب تنظيم اللجوء، وحماية المرأة والطفل، وتوعيتهم بحقوقهم.