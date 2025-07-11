والي القضارف يدعو لتوسعة مستشفى الشرطة وتكملة الاجهزة والمعدات

دعا والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إلى ضرورة المضي قدما في توسعة مستشفى الشرطة بالقضارف واستجلاب التخصصات النادرة واستكمال الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لسد النقص في مجالات الخدمات الطبية بالولاية خاصة جراحة المخ والأعصاب و إدخال برنامج الأخصائي الزائر بالمستشفى لتقليل الإحالة إلى خارج الولاية لتلقي العلاج.

ووقف الوالي خلال لقائه بمكتبه ممثل الخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة بالمركز بحضور مدير شرطة الولاية وإدارة مستشفى الشرطة وأمين عام الحكومة وقف على حجم التطور الذى شهدته مستشفى الشرطة بالقضارف في مجال الأجهزة و المعدات الطبية وإنشاء قسم الطوارئ والحوادث وعدد من الأقسام الأخرى.