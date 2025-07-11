سياسية
والي القضارف يدعو لتوسعة مستشفى الشرطة وتكملة الاجهزة والمعدات
دعا والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إلى ضرورة المضي قدما في توسعة مستشفى الشرطة بالقضارف واستجلاب التخصصات النادرة واستكمال الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لسد النقص في مجالات الخدمات الطبية بالولاية خاصة جراحة المخ والأعصاب و إدخال برنامج الأخصائي الزائر بالمستشفى لتقليل الإحالة إلى خارج الولاية لتلقي العلاج.
وأكد وقوف ومساندة حكومة الولاية لمستشفى الشرطة بإعتباره يقدم أفضل الخدمات الطبية لمنسوبي الشرطة ومجتمع القضارف على حد سواء.
ووقف الوالي خلال لقائه بمكتبه ممثل الخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة بالمركز بحضور مدير شرطة الولاية وإدارة مستشفى الشرطة وأمين عام الحكومة وقف على حجم التطور الذى شهدته مستشفى الشرطة بالقضارف في مجال الأجهزة و المعدات الطبية وإنشاء قسم الطوارئ والحوادث وعدد من الأقسام الأخرى.
فيما اشاد ممثل الخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة بالمركز العقيد شرطة طبيب ايمن على اشاد بدعم حكومة الولاية لمستشفى الشرطة بالقضارف بجانب اهتمام مدير شرطة الولاية بتطوير المستشفى وترقية خدماته المقدمة لمنسوبي الشرطة ومجتمع الولاية وأكد العمل على استكمال الإحتياجات المطلوبة ليضطلع المستشفى بدوره ضمن منظومة المؤسسات العلاجية بالولاية.
سونا