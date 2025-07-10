مقتل 38 قائدا ميدانيا من ميليشيا الدعم السريع في عمليات نوعية بكردفان

أفاد مصدر عسكري لـ”العنوان 24″ بأن القوات المسلحة السودانية نفّذت سلسلة عمليات نوعية ناجحة في عدد من محاور ولاية كردفان خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن مقتل 38 قائدا ميدانيا من ميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة، في إطار عمليات استنزاف ممنهجة استهدفت القيادات الميدانية للميليشيا.

وأوضح المصدر أن العمليات تركّزت في محاور: بارا، كازقيل، الخوي، الدبيبات، أم قرفة، والسيالة، مشيرا إلى أن الضربات التي نفّذت بدقَّة أسفرت عن إرباك منظومة القيادة والسيطرة لدى الميليشيا في هذه المناطق.

وأكَّد المصدر أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة تمهيدية لاجتياح واسع، تنفّذه القوات المسلحة لتحرير مدن كردفان الكبرى من قبضة الميليشيا المتمردة، موضّحا أن استهداف القادة الميدانيين يشكّل ضربة استراتيجية، تهدف إلى إضعاف بنية الميليشيا قبل بدء العمليات الواسعة المقبلة.

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