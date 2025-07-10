طائرة مسيّرة تستهدف ملجأ في الفاشر وتخلّف 8 قتلى

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع ملجأً كان يحتمي فيه مدنيون بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. واضطر سكان المدينة والمعسكرات المحيطة إلى حفر ملاجئ تحت الأرض للحماية من القصف المدفعي وقذائف الطيران المسيّر.

تتعرض المدينة لقصف مدفعي مكثف، وشددت قوات الدعم السريع الحصار على الفاشر بعد تهجير سكان القرى المحيطة وتدمير المرافق الطبية ومصادر المياه والأسواق الرئيسية، مما تسبب في شح السلع وانعدام بعضها. وأكدت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الفاشر أن المدينة تتعرض لقصف مستمر، مؤكدة أن إرادة الشعوب لن تُهزم.

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