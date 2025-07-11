وزير الداخلية يتفقد معتمدية اللاجئين بولاية الخرطوم ويقف على خطط ترحيل اللأجئين من ولاية الخرطوم الى المعسكرات الخاصة بهم

أكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية أهمية ترحيل اللأجئين من ولاية الخرطوم الى معسكرات اللجوء التى أعدتها معتمدية اللأجئين من مناطق التجمع بولاية الخرطوم ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الى مكتب مساعد معتمد اللأجئين الخرطوم والولايات الشمالية بحضور الفريق شرطة حقوقي /محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام والفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية.

وأوضح د/ أبوبكر على صالح معتمد اللأجئين المكلف في للمكتب الصحفى للشرطة أن إجتماع وزير الداخلية ناقش قضايا اللأجئين بولاية الخرطوم خاصة ترحيل اللأجئين من ولاية الخرطوم الى المعسكرات المعده لاستقبالهم بولايات النيل الابيض لاجئ دولة جنوب السودان والمعسكرات بولايات كسلا والقضارف لإستقبال لاجئ دول إريتريا وأثيوبيا ، مضيفا أن الإجتماع تطرق الى مشاركة أعداد كبيرة من اللأجئين والأجانب مع المليشيا المتمردة فى حربها ضد الوطن والمواطن والمشاركة فى عمليات السلب والنهب مما يجعلهم مجرمى حرب ، مبينا أن الإجتماع وقف على الزيارة المرتقبة للمدير الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللأجئين وهى الزيارة المعنية بتوفير الدعم لمعسكرات اللأجئين بجانب قضايا اللأجئين بالسودان واللأجئين السودانيين بدول الجوار.

المكتب الصحفي للشرطة