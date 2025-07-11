في ختام إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 .. مدير عام قوات الشرطة يتفقد سير الإمتحانات

تفقد الفريق أول شرطة حقوقي/خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة .يرافقه أعضاء لجنة طوارئ إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 سير إمتحانات الشهادة الثانوية خلال زيارتة لمركزي المدرسة الحكومية بنات ومدرسة البربري الثانوية ببورسودان.

بحضور الفريق الركن/ مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر واللواء شرطة/ دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الأحمر

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن لجنة طوارئ امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 بذلت جهودا متعاظمة ووضعت عددا من الخطط والبرامج الفنية والإدارية لإنطلاقة الإمتحانات في موعدها وتواصلت إجتماعاتها الراتبة قبل وأثناء فترة الإمتحانات وقد وجدت اللجنة إشادة من الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة الثانوية لآدائها في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد مما ساعد في توفير بيئة مناسبة أسهمت في إنجاح إنعقاد الإمتحانات في الداخل والخارج.

المكتب الصحفي للشرطة