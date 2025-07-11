أمن ولاية الخرطوم: تأمين حياة مواطنى الولاية عبر الإرتكازات الثابتة والمتحركة

وأوضح وزير الداخلية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع ناقش الخطط التأمينية الخاصة بولاية الخرطوم بكافة حدودها الجغرافية لتأمين حياة مواطنى الولاية عبر الإرتكازات الثابتة والمتحركة ، فضلا عن الأطواف الليلية للحد من كافة الظواهر السالبة ، مشيرا الى التنسيق والتعاون الجيد والمحكم بين كافة الأجهزة الأمنية بالولاية لبسط الأمن والإستقرار بولاية الخرطوم ، مؤكدا توفير الإمكانيات والدعم الفنى واللوجستى اللازم للخطط والبرامج التأمينية الخاصة بالولاية ، مشيدا باهتمام ولاية الخرطوم وتدشينها لبعض المرافق بعد تاهيلها متمنيا ان تحذو بقية الإدارات حذو ولاية الخرطوم فى العودة السريعة لمباشرة أعمالها من داخل الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة