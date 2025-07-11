سياسية
أمن ولاية الخرطوم: تأمين حياة مواطنى الولاية عبر الإرتكازات الثابتة والمتحركة
عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم إجتماعها الدورى الخميس بقاعة إجتماعات ولاية الخرطوم بحضور الاستاذ أحمد عثمان والي ولاية الخرطوم رئيس اللجنة وتشريف الفريق شرطة / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام وأعضاء اللجنة.
وأوضح وزير الداخلية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع ناقش الخطط التأمينية الخاصة بولاية الخرطوم بكافة حدودها الجغرافية لتأمين حياة مواطنى الولاية عبر الإرتكازات الثابتة والمتحركة ، فضلا عن الأطواف الليلية للحد من كافة الظواهر السالبة ، مشيرا الى التنسيق والتعاون الجيد والمحكم بين كافة الأجهزة الأمنية بالولاية لبسط الأمن والإستقرار بولاية الخرطوم ، مؤكدا توفير الإمكانيات والدعم الفنى واللوجستى اللازم للخطط والبرامج التأمينية الخاصة بالولاية ، مشيدا باهتمام ولاية الخرطوم وتدشينها لبعض المرافق بعد تاهيلها متمنيا ان تحذو بقية الإدارات حذو ولاية الخرطوم فى العودة السريعة لمباشرة أعمالها من داخل الولاية.
المكتب الصحفي للشرطة