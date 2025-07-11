شمال كردفان: تخريج الدفعة الأولى من المستنفرين

شهد والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله وأعضاء حكومته ولجنة الامن والفعاليات شهدوا الخميس بمدينة الأبيض احتفال لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية بتخريج الدفعة الأولى للمستنفرين .

ولدى مخاطبته الاحتفال حيا والي شمال كردفان لجنة الاستنفار وهي تدفع اليوم بإبطال المقاومة الشعبية الذين لبو نداء الوطن وانخرطوا في معسكرات الكرامة في صورة تجسد معاني الوطنية .

وقال إن هذه الدفعه تمثل اسناد حقيقي وانطلاقة لوثبة كبري لتحرير متبقي ارض الوطن من المليشيا المتمردة والمرتزقة .

وامتدح الوالي صمود الهجانة وتضحيات جهاز المخابرات ومشاركة الشرطة في معركة الكرامة والقوات المساندة.

من جانبه أشاد اللواء الركن قنديل بشير ابراهيم قائد الفرقة الخامسة مشاة بتدافع المستنفرين نصرة لله والوطن وصونا لعزته مؤكداً أن المستنفرين الذين تم تخريجهم يمثلون إضافة للقوات المسلحة والهجانه وهي رساله لكل مرتزق،

ممتدحا جهود لجنة الاستنفار في إعداد المقاتلين وكافة المؤسسات والمواطنين ودورهم الكبير في دعم واسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة .