سياسية
لجنة الأمن بالشمالية تؤكد المضي في دحر التمرد
ترأس والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم، الخميس، الاجتماع المشترك للجنة امن الولاية وقيادة السيطرة بالفرقة 19 مشاة مروي وقادة القطاعات بالفرقة 19 بحضور رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الفريق صالح يسن ورؤساء لجان المقاومة الشعبية بمحليات دنقلا والدبة ومروي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بمنطقة المثلث ، وأكد مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة حقوقي محمد علي الحسن الكودابي في تصريح لسونا أن الولاية ستظل عصية على التمرد .
كما أكد أن القوات المسلحة ماضية في دحر التمرد وتحرير كل شبر من أرض الوطن لافتا إلى ان قيادة المقاومة الشعبية بالولاية اكدت الاستعداد التام والاستنفار للدفاع عن حدود الولاية.
وقطع بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بامن الولاية.
وكشف الكودابي عن ضبط عدد من الأشخاص اطلقوا اعيرة نارية في مدينة دنقلا وتقديمهم لمحاكم الطوارئ حيث تمت معاقبتهم باحكام رادعة وصلت إلى الغرامة خمسة مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عام بجانب مصادرة السلاح.
سونا