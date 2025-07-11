تجار عمارة الذهب بالسوق العربي الخرطوم يستعدون لمزاولة عملهم

شهدت منطقة وسط الخرطوم الخميس تدشين أعمال آلية للحد من مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات وهي كيان مشترك بين هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ومنظمات المجتمع المدني وشباب الكشافة والإسناد المدني بلجنة المقاومة الشعبية.

حيث شارك المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين ومدير جهاز التحصيل الموحد معاوية سليمان في أعمال نظافة جامع الخرطوم الكبير ومحيط مقر وزارة الثقافة والإعلام وجهاز تحصيل الموارد بالولاية بمنطقة السوق العربي.

واثني المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة على المشاركة الكبيرة والنوعية للمنظمات والكشافة والمقاومة الشعبية مؤكدا أن هذا الجهد سيسهم في تشجيع العديد من المؤسسات .