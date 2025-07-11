نوارة تلتقي وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، الخميس، وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة جمعة الوكيل الأعيسر رئيس المفوضية.

وأكدت عضو السيادي على أهمية مناصرة ودعم المواطنين المتضررين من الحرب وتوفير الحقوق الأساسية وتقديم الدعم النفسي لهم، وطالبت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والعون لهم.

وشددت د. نوارة على ضرورة توحيد الصف الوطني لمجابهة التحديات والمؤامرات الخارجية التي تواجه البلاد، مؤكدة حرص الحكومة على معالجة كل العقبات التي تواجه عمل المفوضية.

من جانبه، قال رئيس المفوضية جمعة الوكيل في تصريح إنه قدم تنويراً لعضو السيادي حول دور المفوضية وأهدافها واختصاصاتها ومسؤولياتها ودورها في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في السودان والانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ارتكبت ضد المواطنين والتهجير القسري والعنف ضد المرأة، وتدمير البنيات التحتية للدولة.

وأوضح رئيس المفوضية أن اللقاء استعرض التحديات التي تواجه عمل المفوضية، لافتاً إلى أن عضو السيادي وعدت بتذليل كافة العقبات حتي تقوم المفوضية بدورها المنوط به خلال الفترة المقبلة.