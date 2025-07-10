ختام امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 وتدشين برنامج العمل الصيفي بولاية الخرطوم

شهدت قاعة محمد الشيخ مدني، الخميس، فعاليات ختام امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024، وتدشين برنامج العمل الصيفي، وذلك برعاية والي الخرطوم وإشراف وزير التربية والتعليم بالولاية، وبحضور قيادات التعليم والمعلمين وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ، د. أحمد الخليفة، اكتمال أعمال الشهادة السودانية لهذا العام بفضل الله، مشددا على أن الوزارة تستعد حاليا لاستكمال المراحل المتبقية، بما في ذلك الكنترول والرصد، حتى إعلان النتائج قريبا بإذن الله.

وأشار الخليفة إلى أن الوزارة بدأت في التخطيط المبكر لامتحانات العام الدراسي 2025، مؤكدا أن التقويم الدراسي سينتظم في جميع ولايات السودان بعد استقرار الأوضاع. وأضاف أن برنامج العمل الصيفي هذا العام يأتي في إطار جهود إعادة إعمار المدارس، لاسيما في ولاية الخرطوم التي تعرضت لتدمير واسع النطاق للمؤسسات التعليمية من قبل المليشيا ، بما في ذلك حرق الكتب والمقررات الدراسية.

وأكد حرص الوزارة على توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل المدارس، بدعم من الصناديق والمانحين، والمساهمات. ودعا الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في عمليات البناء والإعمار، باعتبارها مسؤولية وطنية ومساهمة مستحقة في مسيرة النهوض بالتعليم.

من جانبه، أشاد وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، د. قريب الله محمد أحمد، بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الامتحانات، مقدما التحية للمعلمين والمعلمات ولجان المراقبة والأجهزة الأمنية من شرطة ومخابرات وقوات مسلحة، ولجميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني الخيرية، الوطنية منها والأجنبية، التي أسهمت في توفير الوجبات والنقل والخدمات لطلاب الشهادة.