اكتمال إجراءات تسليم 638 موقعا لتجار سوق ليبيا بسوق شرق النيل بمدني

دشن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح الخميس بداية تشييد دكاكين تجار سوق ليبيا بسوق شرق النيل بمحلية مدني الكبرى حيث وجه إدارة الشرطة والأجهزة الأمنية بفتح مكاتبها في السوق .

ودعا التجار للإسراع في التشييد لدفع جهود الحكومة لتقديم المزيد من الخدمات وراهن على عودة الولاية تجارياً وإقتصادياً وزراعيا معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد قيام مناطق صناعية كبرى متكاملة الخدمات بالمحليات.

من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض تأمين خدمات المياه للسوق مناشداً البنوك بفتح فروع لها بالسوق مجدداً إلتزام حكومة الولاية بتسليم كل من يكمل الإجراءات العقد وشهادة البحث.

فيما أكد الأستاذ صلاح المدني مدير عام مصلحة الأراضي أن السوق تم تخطيطه بإحترافية عالية تفاديا لسلبيات التجارب السابقة لافتاً لإكتمال إجراءات 638 دكانا وقال إن السوق يستهدف إستيعاب الأموال الوطنية وتوفير فرص عمل وتوظيف لأبناء الولاية