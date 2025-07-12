والي الجزيرة يشيد بجهود القوات النظامية في تأمين الولاية وكشف المتعاونين مع المليشيا

وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الخميس على ضبطية الكردون حلة محجوب بمحلية مدني الكبرى الذي نفذته القوة المشتركة من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات .

حيث أكد الوالي أن الكردون جسد إحترافية ومهنية القوات النظامية بالولاية في ضبط المنهوبات وكشف اللصوص والداعمين والمتعاونين مع مليشيا أسرة دقلو المتمردة والخلايا النائمة داعياً لإستمرار الكرودنات حتي تنعم الولاية بمزيد من الأمن والأمان وتعاد كل المنهوبات لأصحابها .

من جانبه أشاد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه بدعم والي الولاية للجهود الأمنية معلناً إستمرارية تنفيذ الخطة الأمنية لإستعادة كل المنهوبات والقبض علي كل الداعمين والمتعاونيبن والخلايا النائمة للمليشيا .

فيما كشف اللواء أمن عماد سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية عن تنفيذ أكثر من 22 تفتيشا .