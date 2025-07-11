سفارة السودان بالرياض تشكر السلطات السعودية لاسهامها في تسيير امتحانات الشهادة الثانوية

اعربت سفارة جمهورية السودان بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن جزيل الشكر لكافة السلطات السعودية و وزارة الخارجية السعودية التي أسهمت في تسير امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 في سياق كرم الضيافة الذي ظلت تقدمه للجالية السودانية في كل الاوقات .

واكدت السفارة في بيان صحفي أصدرته مساء الخميس ان الامتحانات قد اختتمت اليوم بنجاح تام واشراف مباشر وقد أدى الطلاب والطالبات البالغ عددهم (2186) الامتحانات في بيئة مهيئة من كل النواحي الأمر الذي وجد استحسانا كبيرا َمن الطلاب وأولياء أمورهم.