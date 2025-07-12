وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تحتفل بختام امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024

أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم الوزير الدكتور أحمد خليفة عمر عن سعادته بمشاركة التربية الولاية احتفال ختام الامتحانات التي تعتبر أمن قومي والعمل بها شرف وفخر لهم .

وشكر خليفة أجهزة الإعلام لاهتمامها بالتغطية الإعلامية للامتحانات منذ بداية العمل بامتحانات 23 والان 24 .

في ذات السياق امتدح وزير التعليم بالولاية الدكتور قريب الله محمد أحمد الجهود التي ظلت تبذلها إدارات التعليم بالوزارة والمحليات والترتيبات التي أدت إلي اجتياز الإمتحانات بالصورة المرضية لهم وفق ما خططوا له محييا المعلمين والمعلمات علي صبرهم وبذلهم .

وأكد قريب الله أن الامتحانات كانت ابلغ رسالة للمحرضين لنفي الشائعات ودعوة لمواطني الولاية بالعودة لتطبيع الحياة بولاية الخرطوم.