حاكم اقليم النيل الازرق يصدر عددا من القرارات بالاعفاء والتعيين

اصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق عددا من القرارات بالاعفاء والتعيين.

حيث شمل قرار الاعفاء كل من الاستاذ عمر الشيمي الفكي وزير الثروة الحيوانية والسمكية والاستاذ عبدالغني دقيس خليفة رئيس المجلس الاعلي للثقافة والاعلام والسياحة واللواء صديق المنسي باسل محافظ باو بجانب الاستاذ ميرغني عبدالرسول مستشار الحاكم للتعدين والاستاذة خديجة احمد علي المدير العام لهيئة الاستثمار والصناعة .