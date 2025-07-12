سياسية
حاكم اقليم النيل الازرق يصدر عددا من القرارات بالاعفاء والتعيين
اصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق عددا من القرارات بالاعفاء والتعيين.
حيث شمل قرار الاعفاء كل من الاستاذ عمر الشيمي الفكي وزير الثروة الحيوانية والسمكية والاستاذ عبدالغني دقيس خليفة رئيس المجلس الاعلي للثقافة والاعلام والسياحة واللواء صديق المنسي باسل محافظ باو بجانب الاستاذ ميرغني عبدالرسول مستشار الحاكم للتعدين والاستاذة خديجة احمد علي المدير العام لهيئة الاستثمار والصناعة .
وشملت قرارات التعيين اللواء صديق المنسي باسل وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية والاستاذ سيف النصر من الله محمود رئيسا للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام والسياحة بجانب الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظا لمحافظة باو والاستاذ عمر الشيمي الفكي مستشار الحاكم للتعدين والدكتور عرفات الصادق محمد مديرا عاما لهيئة الاستثمار والصناعة .
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