ابنة كريم محمود عبدالعزيز تخطف الأنظار في «مملكة الحرير».. والجمهور: «الموهبة ماشية في العيلة»

خطفت «كندة» ابنة الفنان كريم محمود عبدالعزيز أنظار جمهور مسلسل «مملكة الحرير» منذ ظهورها الأول خلال الحلقة التاسعة، حيث جمعها مشهد مع والدها كضيفة شرف، وتجسد دور ابنة إحدى الأسر التي تم قتل أهلها في المسلسل، وهي تسأله عن سبب مقتل أسرتها، وهل من الممكن أن يقتلها هي الأخرى، ليخبرها أن ذلك أرحم لها من أن تباع كجارية أو ضمن العبيد، ولكنه يتركها ويذهب.

وجاء ظهور ابنة كريم معه في المسلسل، بعد حرصه طوال الفترة الماضية على عدم ظهور أبنائه أو أسرته في الإعلام، إلا أنه بدأ يتخلى تدريجيًا عن هذا الأمر، منذ بدء ظهورهم معًا عبر مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي، وهم يشاركون معًا مقاطع «تيك توك»، ثم ليظهروا معه في العديد من المناسبات خلال الفترة الأخيرة.

وبرزت تعليقات جمهور مسلسل مملكة الحرير، وجمهور كريم محمود عبدالعزيز على ظهور ابنته الأول، كالتالي: «بتفرج على حلقة مسلسل مملكة الحرير في مشهد شدني بين شمس الدين وبنت اسمها راضية داخل عليها علشان يقتلها بس سابها، الحوار بينهم كان جميل والبنت عملت المشهد حلو أوي وملامحها جميلة ومريحة بشكل مش طبيعي قعدت أدور على اسمها عرفت إنها بنت كريم محمود عبدالعزيز بجد، حبيت الطريقة اللي عرفناها بيها، مش ملزقها بالعافية، باين إن الموهبة ماشية في العيلة دي جيل ورا جيل»، «دى نسخة من الكبير ووشها وش جدها طبق الأصل».

وكتب متابعون: «نظرة عنيها رهيبة فعلا»، «بنت قمر ما شاء الله وعندها قبول عالى وبتمثل حلو أوى والله»، «البت خطفت القلب من أول طلة ربنا يحميها ويحفظها يا رب»، «لما شوفت المشهد من غير ما اعرفها بجد قولت إيه الملامح دي والخوف مع رغرغة الدموع في عنيها مع ملامحها الجميلة عبرت عن المشهد جدا».

وتابع آخر: «سبحان الله السنين بتعدي في ثانية أنا فاكر أول لما ظهر كريم محمود عبدالعزيز والناس كانت بتهاجمه وبتقول عليه بيمثل عشان أبوه دلوقتي هو نجم كبير وبنته بتدخل المجال هي كمان وممكن تبقي نجمة في المستقبل».

مسلسل «مملكة الحرير» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبواليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث «مملكة الحرير» في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل «مملكة الحرير» المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الأمير جلال الدين، حين يقوم عمه «الدهبي» بقتل والده ووالدته ويحاول تصفيته مع شقيقه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) ويتمكن خادم الملك الأمي «رضوان» من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

صدى البلد