أحمد السقا يرد على الشائعات: «أنا سليم وتقدروا تكشفوا عليّ»

علق الفنان أحمد السقا على الشائعات التي ترددت حول حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.

وقال أحمد السقا خلال تصريحات تلفزيونية لـ «بلينكي»: «أنا تمام وزي الفل سيبكم من كل الشائعات اللي بتحصل، اتعودنا عليها خلاص أنا سليم وتقدروا تجيبوا كشف طبي، مفيش فيّ أي حاجة».

كما أشار السقا إلى أولوياته في الحياة قائلا: «أولوياتي شغلي وأولادي، ومعنديش أي أولويات تانية».

آخر أعمال أحمد السقا فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي، وشارك في بطولته محمد لطفي، ورشدي الشامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبدالرازق، من إخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبدالله.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول حياة السقا التي تنقلب رأسًا على عقب حين يفقد الذاكرة، ويكتشف أنه شخص له علاقات بالمجرمين، وأجرى العديد من عمليات النصب والاحتيال، ولكن يعيش وسط المجتمع على أنه مُعلم كيمياء.

المصري اليوم