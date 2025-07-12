ياسمين الخطيب للمطربين الراغبين في «التوبة»: «ما تتوب هو حد ماسكك؟»

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال حلقة جديدة من برنامجها «مساء الياسمين» المذاع على قناة الشمس، بالمطرب عمرو دياب، مؤكدة أن تقديرها له يتجاوز الجانب الفني، ليصل إلى احترامه الشديد لخصوصية حياته الشخصية، وقدرته على رسم حدود واضحة بينه وبين الجمهور.

وقالت ياسمين الخطيب: «مش هتكلم عن ألبوم عمرو دياب، لكن هسجل إعجابي بيه على المستوى الإنساني أكتر من الفني»، مشيرة إلى أنه من القلائل الذين استطاعوا «تربية» جمهورهم على احترام الخصوصية، في زمن صار فيه البعض يستغل الفن للتحدث عن الدين أو التبرير لسلوكياته الشخصية.

وأضافت ياسمين الخطيب: «إحنا شايفين نجوم كتير بيتكلموا في الدين، منهم اللي بيقول للمشاهد لو وقت الصلاة جه قوم صلي وسيب المسلسل، ومنهم اللي بيقول إحنا عارفين إن الغناء حرام وهنتوب.. طب ما تتوب! مين اللي ماسكك؟».

وأوضحت ياسمين الخطيب، أن عمرو دياب عاش سنوات في علاقة علنية مع الفنانة دينا الشربيني، والجمهور كان يسأل باستمرار عن زواجهما، لكنه اختار الصمت، ولم يجب حتى الآن. كما أشارت إلى الهجوم الذي تعرّضت له ابنته مؤخرًا، قبل أن يظهر بها على المسرح ويغني معها، في رد غير مباشر قال فيه إن جمهوره لا يعنيه سوى الفن.

واختتمت الخطيب حديثها قائلة: «شكرًا لعمرو دياب، لأنه بيأكد إن الجمهور مالوش غير الفن، وبس.. وبعيد عن حياته الشخصية تمامًا».

المصري اليوم