القضارف.. توسعة مستشفي الشرطة وإستجلاب التخصصات النادرة

أعلن الفريق الركن /محمد أحمد حسن والي القضارف المكلف خطة توسعة مستشفي الشرطة بالولاية واستكمال الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لسد النقص في مجالات الخدمات الطبية بالولاية وإدخال التخصصات الطبية مثل جراحة المخ والأعصاب والعمل وفق برنامج الأخصائي الزائر بالمستشفي لتقليل الإحالة إلى خارج الولاية لتلقي العلاج وأكد وقوف ومساندة حكومة الولاية لمستشفى الشرطة باعتباره يقدم أفضل الخدمات الطبية لمنسوبي الشرطة ومجتمع القضارف على حد سواء لتوفر البنية التحتية الملائمة والكوادر المهنية والانضباط العالي لمنسوبي المستشفي.

جاء ذلك خلال لقاء الوالي بمكتبه ممثل الخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة العقيد شرطة طبيب / ايمن علي بحضور مدير شرطة الولاية وإدارة مستشفي الشرطة وامين عام الحكومة ووقف الفريق حسن على حجم التطور الذى شهدته مستشفي الشرطة بالقضارف في مجال الأجهزة والمعدات الطبية وإنشاء قسم الطواريء والحوادث وعدد من الأقسام الأخرى خدمة لمجتمع الولاية واكد والي القضارف دعمه للمستشفي وإهتمام حكومته بتجويد وترقية الخدمات الصحية

فيما أشاد ممثل الخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة بدعم حكومة الولاية لمستشفى الشرطة بالقضارف بجانب إهتمام مدير شرطة الولاية بتطوير المستشفي وترقية خدماته المقدمة لمنسوبي الشرطة ومجتمع الولاية وأكد العمل على إستكمال الإحتياجات المطلوبة ليضطلع المستشفي بدوره ضمن منظومة المؤسسات العلاجية بالولاية.

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