منظمة الصحة العالمية تسلم صحة سنار معينات بنوك الدم

أعلن ذلك د. عجيب عبدالرحمن ادم مدير الاداره العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بسنار مثمنا جهود منظمة الصحة العالمية وتدخلاتها في مجال الصحة بولاية سنار، مبينا أن معينات بنوك الدم ستسهم في استقرار العمل ببنوك الدم و تقديم خدمة افضل للمواطن .

من جهته اكد منسق منظمة الصحة العالمية مكتب ولاية سنار مصطفى محمد عيسى ان المعينات تشمل معينات بنوك الدم و إمداد دوائي للطوارئ، مؤكدا ان التنسيق محكم بينهم ووزارة الصحة ومفوضية العون الانساني بولاية سنار، مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية ستواصل دعمها للقطاع الصحي الذي أحدثت فيه الحرب خراب ممنهج .

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