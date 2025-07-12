أكثر من مليون جالون من الجازولين لدعم الموسم الزراعي بولايتي سنار والنيل الأزرق

تكللت الجهود المشتركة لحكومة ولاية سنار ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، والبنك الزراعي (قطاع سنار – النيل الأزرق)، واتحاد مزارعي ولاية سنار من خلال التواصل المستمر مع المركز، بتوقيع البنك الزراعي يوم الجمعة عقد مع شركة نبتة للبترول لتوفير أكثر من مليون جالون من الجازولين لدعم العمليات الزراعية في ولايتي سنار والنيل الأزرق وتوجيه فروع الشركة بولاية سنار والنيل الأزرق لتوفير الكميات المطلوبة والشروع فورا في صرفها للمزارعين عبر البنك الزراعي قطاع سنار – النيل الأزرق.

يأتي هذا تتويجًا لاجتماع عقدته حكومة ولاية سنار ولجنة الأمن وبنك السودان ومديرو المصارف، واتحاد المزارعين منتصف الأسبوع الجاري والذي ناقش بشكل مكثف سير عمليات التمويل وتوفير الوقود والمتطلبات الأخرى للموسم الزراعي.