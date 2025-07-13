ملتقى المحامين الأحرار بشرق دارفور: ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي نفذتها عناصر تابعة للميلشيا المتمردة بمدينة الضعين

قال ملتقى المحامين الأحرار بشرق دارفور إننا ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي نفذتها عناصر تابعة للميلشيا المتمردة بمدينة الضعين باعتقال المحاميين فرح عبد الله حسان وبدر الدين يوسف واقتيادهما إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني.