سياسية
ملتقى المحامين الأحرار بشرق دارفور: ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي نفذتها عناصر تابعة للميلشيا المتمردة بمدينة الضعين
قال ملتقى المحامين الأحرار بشرق دارفور إننا ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي نفذتها عناصر تابعة للميلشيا المتمردة بمدينة الضعين باعتقال المحاميين فرح عبد الله حسان وبدر الدين يوسف واقتيادهما إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني.
– نحمل الميلشيا المتمردة مسؤولية الاعتقال القسري بحق الزميلين ونطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما
– نطالب نقابة المحامين السودانيين واتحاد المحامين العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات العدالة الدولية بالتحرك الفوري لتوثيق هذه الانتهاكات.
الجزيرة – السودان