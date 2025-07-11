الضفادع البشرية تسهم في توصيل خطوط الكهرباء العابرة النيل بين امدرمان والخرطوم

نجحت قوة متخصصة من وحدة الضفادع البشرية بإدارة الإنقاذ النهرى التابعة لقوات الدفاع المدني من إنجاز أحد أخطر المهام الوطنية الخدمية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن العملية التي جرت بعرض النهر جاءت بتوجيهات وإشراف مباشر من الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني وذلك بالتدخل المهني العاجل من وحدة الضفادع البشرية بكامل معداتها الفنية وبقيادة الضباط المختصين بمعالجة وإنتشال خط ضغط كهرباء عالي مقطوع الإسلاك الكهربائية بعد سقوطه في وسط النهر بين الخرطوم وامدرمان حيث تحركت القوة عبر قوارب حديثة و وفقا للتعاون والتنسيق المتكامل مع مهندسي وفني الكهرباء.

وقد تمت العملية بنجاح والسيطرة علي الموقف ومعالجة الأسلاك ورفعها بالابراج المخصصة لها ونجاح هذه العملية سوف يسهم ويعزز إستمرارية خدمات الكهرباء للمواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة