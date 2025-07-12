ولاية الخرطوم: أعمال هندسية لتخفيف آثار ومخاطر الأمطار والسيول بالولاية

كشفت إدارة مصارف المياه بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم عن تنفيذ أعمال هندسية بمصرف الترس الأمني شرق منطقة أم ضوابان بطول 10 كيلومترات، وذلك في إطار برنامجها الهندسي الرامي إلى تخفيف آثار ومخاطر الأمطار والسيول بالولاية.

وأوضح المهندس شوقي أحمد المبارك، مدير فرع مصارف مياه شرق النيل، لـ (سونا) أن المصرف يساهم في حماية المناطق الشرقية لمحلية شرق النيل، مشيرًا إلى أنه يتعرض لتعديات كبيرة يجري الآن العمل على معالجتها عبر توريد وتدعيم وتطهير الترس الواقي، إلى جانب معالجة كسر بمنطقة النزيلة جنوب شرق أم ضوابان، مؤكدًا أن جميع التعديات يتم التعامل معها وفق البرنامج المُعد من قبل إدارة المصارف بفرع شرق النيل.

وأضاف المهندس شوقي أن إدارة المصارف شرعت حاليًا في أعمال نظافة وتطهير عدد من المصارف، تشمل مصرف حلة كوكو، ومصرف عبد القوي، بالإضافة إلى مصرف كسلا، وذلك بواسطة المقاول شركة جوبز، إلى جانب إزالة ونقل كميات من الأنقاض مثل الإطارات التالفة ومخلفات الورش الميكانيكية.