وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم تطرح عطاء لصيانة وتأهيل السدود

تعلن هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه عن طرح عطاء رقم (12) للعام 2025م والخاص بصيانة وتأهيل السدود – بولاية الخرطوم الكباشي والكنجر خور شمبات وادي سيدنا )، وعلى الشركات والمقاولين واسماء الاعمال المؤهلة في المجال والتي لديها الرغبة في التقديم للعطاء الحصول على كراسة العطاء من إدارة الشراء والتعاقد بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، بمقرها بالثورة الحارة 20 غرب محطة وقود النيل شارع الوادي بعد سداد مبلغ 150.000 جنية مائة وخمسون ألف جنية قيمة كراسة العطاء لا ترد وفق الشروط الآتية:

– إرفاق شهادة التسجيل من المسجل التجاري

– الدمغة القانونية

– شهادة إبراء ذمة من الزكاة

– شهادة خلو طرف من الضرائب

– شهادة تسجيل على القيمة المضافة

– إرفاق تامين مبدئي 2% من جملة العرض المالي المقدم للعطاء شامل القيمة المضافة شيك ضمان بنكي خطاب ضمان بنكي او شهادة تأمين من شركات التامين ساري المفعول خلال فترة العطاء يجدد في حال تمديد فترة العطاء ويكمل الي 10% لمن يرسوا علية العطاء معنون باسم السيد مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه.

– شهادة المقدرة المالية.

– المدير العام غير مقيد بقبول أدني أو أعلى قيمة للعطاء.

– اخر موعد للتقديم للعطاء وفتح الصندوق يوم الاثنين الموافق 2025/7/28م الساعة 12 ظهرا